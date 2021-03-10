В Пензенской области подростка задержали по обвинению в подготовке стрельбы в школе

Первомайский районный суд Пензы отправил под домашний арест 16-летнего подростка по обвинению в приготовлении к террористическому акту, со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС. По сведениям источника РИА Новости в правоохранительных органах, подросток собирался убить своих одноклассников, устроив стрельбу в школе. В Следственном комитете заявили, что «16-летний подросток, испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам, планировал в апреле 2021 года совершить террористический акт в своей школе».

Накануне Baza писала, что 16-летний мальчик из села Верхний Ломов рассказал администратору группы «Колумбайн», что «одноклассники относятся к нему без должного уважения» и он собирается их «наказать», и заявил, что возьмёт ружьё у деда, а порох — у дяди. При обыске у подростка нашли и изъяли это оружие, подтвердили в СК. Подросток не признаёт вину.

Уполномоченный по правам ребёнка в Пензенской области Елена Столярова сказала, что в школе у ученика девятого класса не было конфликтов и он не стоял на внутришкольном учёте. В школе также сказали агентству, что к ученику не было претензий.