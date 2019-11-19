В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, водитель и пассажир погибли (ВИДЕО)

В Пензе 19 ноября 2 человека погибли в кипятке в провалившейся в яму машине, пишет местное издание «Пенза Взгляд».

Автомобиль, в котором сидели 2 человека, стоял на парковке у магазина по улице Аустрина, когда под ним провалился грунт. Водителю и пассажиру выбраться не удалось. По словам очевидцев, перед ними сюда же подъехала другая машина.

«Водитель увидел, что из-под земли пошёл пар, и быстро уехал, потом приехали эти, припарковались, и под ним провалился асфальт», — рассказали горожане.

По данным издания, здесь проходит участок теплотрассы, где прошли гидравлические испытания, в устранении дефектов не было необходимости. Как отметил представитель ресурсоснабжающей организации «Т-Плюс», температура воды в яме была около 70 – 75 градусов. Он же предположил, что на этом участке образовался разрыв, вода начала сильно фонтанировать и промыла грунт и асфальт. В настоящее время машину подняли на поверхность, её доставали вверх дном.

К месту инцидента прибыли экстренные службы города, а также представители власти. По факту происшествия прокуратура начала проверку.