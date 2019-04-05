В пенсионном фонде назвали сроки перехода на электронные СНИЛС

Пенсионный фонд России озвучил сроки перевода страховых номеров индивидуального лицевого счета (СНИЛС) с бумажного в электронный формат, сообщает RT.

«Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трёх месяцев», — уточняется на сайте ПФР.

При этом в фонде уточнили, что за обменом документов гражданам не нужно обращаться в пенсионный фонд, потому что «ранее выданные страховые свидетельства продолжат действовать».

Напомним, ранее стало известно, что Россия отказывается от выдачи бумажных свидетельств обязательного пенсионного страхования, а все данные СНИЛС будут храниться в электронном виде. В Совете Федерации отметили, что нововведение упростит бюрократические процедуры.