В Парке культуры и отдыха металлургов на Тагилстрое сделают скейт-площадку за 18,7 млн рублей

МУП «Тагилдорстрой» выиграло конкурс на строительство скейт-площадки в Парке культуры и отдыха металлургов. Предложение тагильской организации оказалось не единственным, но более выгодным. Начальная стоимость контракта составляла 19 млн 782 тысячи рублей, однако компания предложила реализовать проект за 18 млн 694 тысячи рублей. Согласно проектной документации, площадка будет располагаться слева от главного входа в парк.

Ранее мэр Владислав Пинаев встречался с любителями экстремальных видов спорта для обсуждения проектов площадок. Со стороны экстремалов присутствовали Николай Крейвес, представитель ООО «SKpark», уже участвовавший в работе над проектом скейт-парка за ГДДЮТ, и Николай Добычкин, руководитель любительского объединения экстремальных видов спорта Городского дворца молодёжи.

Отметим, «Тагилдорстрой» в апреле 2022 года также должен заняться благоустройством самого парка на Тагилстрое. Срок окончания работ был намечен на 30 сентября текущего года, а стоимость контракта составила 95 млн 105 тысяч рублей.

Кроме скейт-площадки в парке Металлургов, сделают место для скейтеров и в лесопарковой зоне «Пихтовые горы». Оба объекта будут реализованы в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в этом году.

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