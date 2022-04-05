В 2022 году в Нижнем Тагиле построят две новые скейт-площадки

В Нижнем Тагиле в 2022 году планируется построить две новые скейт-площадки — в лесопарковой зоне «Пихтовые горы» и в Парке культуры и отдыха металлургов. Как сообщает пресс-служба администрации города, на обсуждение проектов площадок были приглашены представители любителей экстремальных видов спорта, для которых и предназначаются площадки.

«В Нижнем Тагиле сложилась уникальная практика, когда над созданием спортивного сооружения администрация, проектанты и строители работают в тесном содружестве с людьми, которые будут непосредственно эксплуатировать данные объекты. На мой взгляд, это наиболее рациональный подход к обустройству городской среды», — сказал на встрече Владислав Пинаев.

Со стороны экстремалов присутствовали Николай Крейвес, представитель ООО «SKpark», уже участвовавший в работе над проектом скейт-парка за ГДДЮТ, и Николай Добычкин, руководитель любительского объединения экстремальных видов спорта Городского дворца молодёжи.

Данные объекты будут реализованы в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2022 году. В ходе обсуждения представленные проекты были приняты без замечаний.