В парке Екатеринбурга во время масленичных гуляний на мужчину упала металлическая конструкция (ВИДЕО)

14.03.2021 20:42
Из парка Маяковского в Екатеринбурге мужчину увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Во время масленичных гуляний на него упала металлическая конструкция.
По словам очевидцев, на екатеринбуржца обрушилась навигационная металлическая арка, когда он проходил мимо неё. Директор парка предполагает, что конструкция упала из-за ветра.
«Она была закреплена пригрузами, но, вероятно, не выдержала сильного ветра — мы выясняем причины, — рассказала E1.ru директор парка Екатерина Кейльман. — Пострадавшего с супругой увезли в больницу, в этот момент он был в сознании. Мы приносим свои извинения гостю парка и его близким, следим за ситуацией».