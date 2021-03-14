В парке Екатеринбурга во время масленичных гуляний на мужчину упала металлическая конструкция (ВИДЕО)

Из парка Маяковского в Екатеринбурге мужчину увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Во время масленичных гуляний на него упала металлическая конструкция.

По словам очевидцев, на екатеринбуржца обрушилась навигационная металлическая арка, когда он проходил мимо неё. Директор парка предполагает, что конструкция упала из-за ветра.