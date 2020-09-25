В Париже возле бывшей редакции Charlie Hebdo ранили четырёх человек

По меньшей мере четверо человек пострадали во время нападения, произошедшего у бывшего здания редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщает BFM TV.

По предварительной информации, люди получили ножевые ранения. Двоих подозреваемых разыскивают. Власти 11-го округа Парижа, где произошло нападение, закрыли школы и детские сады, а также призвали жителей избегать этот район.

Напомним, редакция сатирического журнала в Париже подверглась нападению террористов 7 января 2015 года. В результате атаки 12 человек погибли, 11 были ранены. Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещённых в России организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида». Причиной бойни исламисты назвали опубликованные изданием карикатуры на пророка Мухаммеда.