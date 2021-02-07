В отделе полиции в Махачкале застрелили экс-главу местного посёлка. В него выпустили 38 пуль

Бывшего главу посёлка Новокули в Дагестане Абакара Капланова застрелили в отделе полиции Махачкалы. В МВД МВД Дагестана подтвердили информацию об убийстве, добавив, что причиной мог стать конфликт между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка.

Инцидент произошёл вечером 6 февраля. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, 34-летнего Абакара Капланова застрелили в кабинете начальника уголовного розыска Советскоого отдела Махачкалы. По информации «Российской газеты», СУ СКР по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении двоих сотрудников Росгвардии. Им инкриминируют убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Как передаёт «Блокнот», задержанными оказались бойцы 1-й оперативной роты ОМОНа Дагестанского управления Росгвардии 31-летние братья-близнецы Курбановы. Life Shot пишет, что Курбановы хотели построить в Новокули частный дом и собрали для этого все необходимые документы, но погибший Капланов, задействуя свои прежние связи, мешал им начать стройку — якобы из-за того, что между семьями был давний и затяжной конфликт.

Троюродный брат убитого Рамазан Султанов также связал конфликт с земельным спором и рассказал, что в Капланова выпустили 38 пуль.