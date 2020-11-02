В осеннем автоквесте ЕВРАЗа «Гонка-80» приняли участие 12 команд из Нижнего Тагила и Качканара 

В минувшую субботу в Нижнем Тагиле прошёл седьмой автоквест ЕВРАЗа «Гонка-80», посвящённый 80-летию НТМК и 75-летию Победы. В гонке приняли участие 12 команд, три из них приехали из Качканара.

Из-за пандемии коронавируса игра проводилась по новым правилам — в команде было не более трёх человек. Игроками могли стать только работники НТМК и КГОК. В штабах, удалённых помощниках команд, могло участвовать неограниченное число людей.

В течение всей игры строго соблюдались требования безопасности: во время инструктажа и на награждении соблюдалась дистанция в 1,5 метра, организаторы и участники были в перчатках и масках. Но все эти ограничения не помешали командам получить хорошее настроение и новые знания.

Для игроков организаторы подготовили 11 заданий. Часть из них была посвящена военной истории Нижнего Тагила и его культурной жизни, другая часть была связана с ЕВРАЗ НТМК. Так, участникам нужно было найти слово, спрятанное на официальном сайте комбината, или выяснить, какой известный советский поэт, нобелевский лауреат выступал перед работниками НТМК в 1976 году (это был Евгений Евтушенко). Самым трудным для большинства участников стал вопрос, связанный с храмом Сергия Радонежского.

В итоге лучший результат показала команда тагильчан «Ай, всё». Ребята прошли все задания за 1 час 20 минут. Второе место досталось команде «Сапёры», приехавшей на финиш спустя 28 минут, третье — «Электрошокеру». Отрыв между двумя командами составил всего 2 минуты.

«Квест понравился. 11 вопросов — девять с поездками и поисками кодов и два теоретических. Нам задания не показались суперсложными. Как-то удачно совпали вопросы с нашими знаниями о Нижнем Тагиле, об истории ЕВРАЗ НТМК, о памятных местах, спонсорах квеста. Команда у нас собралась мощная — в этот раз не основной состав, которым мы обычно играем, а сборная. Но перестановки не помешали нам держать марку. Мы в 2018 году уже побеждали в квесте ЕВРАЗа. Вообще было здорово наконец вырваться из рутины серых будней, в которых мы все живём из-за коронавируса... Обычно мы регулярно с друзьями-товарищами играем в квизы, но сейчас сидим в основном по домам», — говорит участница команды-победителя Лариса Толмачёва.

«Поздравляю всех участников и победителей седьмого автоквеста ЕВРАЗа “Гонка-80” и прошу беречь себя и своих близких. На своём собственном опыте могу сказать, что невероятно сложно, когда твои близкие и родные заболевают. А ты в этот момент чувствуешь не только боль за родных… Накрывает такое чувство безысходности, ведь не знаешь, чем помочь, что предпринять, чтобы спасти их! Берегите себя, берегите своих родителей и детей», — обратился к участникам и. о. директора ЕВРАЗ НТМК по персоналу Дмитрий Антоненко.

«Этот год стал юбилейным для нашего предприятия. К сожалению, у нас не было возможности отметить этот праздник согласно значимости этого события для мировой металлургии. Но я уверен, что вы, наша молодёжь, наши металлурги, запомните 2020-й как год, в июне которого НТМК отметил своё 80-летие. И хотя ситуация внесла определённые коррективы и мы не смогли в полной мере провести праздничные мероприятия, радует, что вы не унываете, вы оптимистично настроены. Мы все смотрим в будущее с надеждой на то, что скоро всё пройдёт, а память о юбилее нашего комбината у всех останется. Это точно», — сказал заместитель председателя первичной профсоюзной организации ОАО ЕВРАЗ НТМК ГМПР Тимофей Проскурнин.

Самые быстрые команды разделили денежные призы: 10000, 7000 и 5000 рублей. Также победителям вручили подарки от партнёров автоквеста: батутного парка «Атмосфера», спортивно-развлекательного комплекса «Гора Белая», соляной пещеры «Круиз», кинотеатра «Мягкий кинотеатр DEPO», магазина натуральной косметики «Botanica», магазина авторских букетов «Мелисса», дома грузинской кухни «Хачапури», бара «Гора» и бара «Crazy Bar NT».