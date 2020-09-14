В Оренбургской области слепой житель получил водительские права

Прокуратура Оренбургской области выясняет обстоятельства получения слепым мужчиной водительских прав, сообщается на сайте регионального ведомства.

По данным прокуратуры, водительское удостоверение житель Медногорска, слепой на оба глаза, получил в 2018 году. При этом с 2004 года он находился на учёте у офтальмолога в больнице в связи с заболеванием глаз, а в 2018 году пациенту диагностировали «слепоту обоих глаз».

«Указанный недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности», — отметили в ведомстве.

В судебном порядке прокуратура добилась лишения гражданина права управления транспортными средствами.