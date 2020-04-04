В Орехово-Зуеве произошёл взрыв в жилой многоэтажке (ФОТО, ВИДЕО)

В подмосковном Орехово-Зуеве днём 4 апреля произошёл взрыв в многоэтажном жилом доме № 31 по улице Гагарина. В результате ЧП полностью обрушился один подъезд. По предварительным данным, взорвался бытовой газ из-за неисправности газовой колонки.

Как сообщили в ГУ МЧС, спасатели обнаружили тело одного погибшего. По данным источника «Интерфакса», на нижних этажах пятиэтажки есть ещё тела.

Как пишет Baza, в результате взрыва пострадали как минимум четыре человека, в том числе 15-летний подросток, состояние всех оценивается как тяжёлое. На пятом этаже застряла пожилая женщина, её эвакуировали спасатели. В настоящее время ведутся поисковые работы, поскольку под завалами могут оставаться люди.

«Услышала резкий хлопок, поднялась пыль клубом, полетели стёкла, даже долетели до дома напротив. Мужчину забрали на скорой. А ещё очевидцы забрались по плитам до третьего этажа и сами сняли оттуда ребёнка до приезда спасателей», — рассказала Mash одна из свидетелей взрыва.

По предварительным данным ГУ МЧС, эпицентр взрыва находился на третьем этаже, взрывной волной полностью разрушило все этажи выше.