В ОНК рассказали о захвате московского офиса «неизвестными людьми крепкого телосложения»

Здание, в котором расположен офис Общественной наблюдательной комиссии Москвы, захватили неизвестные люди, они не пускают членов ОНК внутрь, со ссылкой на ответственного секретаря комиссии Алексея Мельникова сообщает «Дождь».

Офис находится в Крапивенском переулке, там хранятся обращения в ОНК Москвы.

«Закрыт доступ представителям комиссии в здание. Часть комиссии сейчас находится у ворот здания. Неизвестные люди крепкого телосложения не допускают нас в помещение», — написал Мельников.

В разговоре с «Интерфаксом» он добавил, что люди, захватившие помещение, представились волонтёрами и утверждают, что «они новые арендаторы и у них есть договор».

«Нам ничего не известно, нас никто ни о чём не уведомлял. С нами стоит гендиректор компании, владеющей зданием, и подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось», — сказал он.

Мельников также рассказал, что наблюдатели вызвали полицию, но они только предложили прийти утром и написать заявление.

«Был интересный момент: мы спросили у сотрудников [полиции], знаете ли вы, кто эти люди, которые нас не пускают? Они сказали, что знают, но нам — арендаторам и собственнику помещения — ничего не скажут», — сказал Мельников.

Секретарь ОНК намерен обратиться в прокуратуру Москвы.