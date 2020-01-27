В Омской области пять человек погибли от отравления метиловым спиртом

В Омской области завели уголовное дело против мужчины, который, по версии следствия, под видом алкоголя продал технический спирт, из-за отравления которым погибли пять человек, сообщает управление СК по региону.

По данным следователей, в селе Покровка мужчина продал местным жителям под видом алкоголя по 100 рублей за пол-литра технический спирт. После его распития в выходные скончались 51-летний мужчина и его 28-летний племянник, двое мужчин в возрасте 54 и 62 лет и 73-летняя женщина. В больницу с признаками острого отравления метанолом попали также 64-летняя жена погибшего пенсионера, двое женщин 27 и 38 лет и двое молодых людей.

Мужчину, продавшего спирт, задержали, в ходе проведённого у него обыска была найдена тара с остатками спиртосодержащей жидкости. По факту случившегося СК открыл уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (хранение и сбыт небезопасного для жизни и здоровья суррогатного алкоголя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек).