В Омске воспитатель детского сада заставила детей голыми руками достать игрушки из унитаза

В одном из муниципальных детских садов Омска воспитатель заставила детей голыми руками доставать из унитаза игрушки, которые они туда бросили. Как пишет Znak.com, женщина уже покинула свою должность.

Об этом случае рассказал отец одного из детей, местный журналист Никита Мисюров. По словам мужчины, его сын «попал под горячую руку», поскольку даже не участвовал в игре. Также он добавил, что ранее к воспитательнице уже были претензии — женщина общалась на повышенных тонах не только с детьми, но и с родителями. А ещё педагог «не разделяла веселого настроя малышей, ограничивала их в играх и активности».

После публикаций СМИ в городском департаменте образования начали проверку обстоятельств инцидента.