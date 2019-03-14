В Омске водитель маршрутки вытолкнул пассажира умирать на остановке

В Омске следователи начали проверку по факту смерти мужчины на остановке, которого там оставил умирать водитель маршрутного такси, сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным ведомства, трагедия произошла 9 марта на остановке «ТЦ "Флагман"». 50-летнему пассажиру стало плохо, он потерял сознание. Водитель вместо того, чтобы вызвать бригаду скорой помощи, вытолкал мужчину на обочину.

«При этом, вытаскивая находившегося без сознания пассажира, водитель ударил его головой о металлический поручень, причинив травму, и равнодушно уехал. В результате такого бездушного отношения к судьбе пассажира, последний скончался на улице до приезда врачей», — говорят в СК.

Указывается, что в ходе проверки следователи установят все обстоятельства инцидента, причины смерти мужчины и дадут правовую оценку действиям водителя.