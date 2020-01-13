В Омске следователь уведомила фигуранта о возбуждении уголовного дела через 2 дня после его смерти

В Омске следователь УМВД Ольга Голяшкова возбудила уголовное дело о сбыте наркотиков в отношении местного жителя Дмитрия Фёдорова на второй день после его смерти, пишет Om1.ru.

В постановлении сказано, что о «принятии решения сообщено лицу, в отношении которого возбуждено дело».

По версии следствия, 15 декабря 2019 года Фёдоров умышленно сбыл на территории САО Омска расфасованные в 15 свёртках и разложенные в местах-тайниках вещества, каждое из которых содержит в своем составе N-метилэфедрон, общей массой 13,32 грамма.

Уголовное дело в отношении Фёдорова возбудили по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Как следует из документа, дело было возбуждено 28 декабря 2019 года, 30 декабря копия постановления была направлена в прокуратуру. 26 декабря — за два дня до возбуждения дела — стало известно о трагической гибели Фёдорова: тело молодого человека было найдено на железнодорожных путях в районе станции «Привокзальная» в Ленинском округе, пишет Superomsk.ru. По словам руководителя Омского следственного отдела Западно-Сибирского СУ на транспорте Владислава Ковалёва, локомотивная бригада поезда Татарская — Омск заблаговременно заметила Фёдорова.

«Машинист подал усиленный звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина погиб на месте», — заявил Ковалёв.

Добавим, что за несколько дней до гибели Дмитрий Фёдоров записал видеообращение, где сообщил, что силовики подбросили ему наркотики. В ответ на это омская полиция опубликовала запись личного досмотра Фёдорова, где молодой человек в присутствии понятых признаётся в наличии у него запрещённых веществ. В результате Фёдоров стал фигурантом уголовного дела.