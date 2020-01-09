В Омске школьница зверски убила мать, заставшую её в постели с любовником (ВИДЕО)

В Омске 15-летняя школьница вместе с любовником зверски убила свою 43-летнюю мать, заставшую их в постели. Как пишет «Российская газета», ЧП произошло в ночь на 31 декабря.

По версии следствия, женщина, работавшая продавцом, пришла домой и застала свою дочь-девятиклассницу в постели с 18-летним парнем. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого молодой человек нанёс матери своей несовершеннолетней возлюбленной несколько ударов ножом. После этого сама школьница нанесла матери множественные удары молотком и ножом по голове и телу.

Пострадавшая смогла дозвониться до подруги и попросить вызвать скорую помощь. Позже она скончалась в больнице от полученных ранений. Всего на теле погибшей судмедэксперты насчитали около 30 ножевых ранений.

Полиция задержала по подозрению в совершении убийства дочь женщины и её любовника. На допросе 18-летний омич рассказал обстоятельства расправы над женщиной. По его версии, та первая схватилась за нож.

«Просыпаюсь от того, что меня за уши тянут и скидывают на пол. Я лежал, пытался встать. Она начала орать, размахивать руками, несильно бить так. Я пытался приподняться, защищаться от ударов и ударил её в лицо. Потом она возмутилась, ахнула, крови у неё из носа не было, я не видел по крайней мере. Потом она пошла на кухню, и, когда возвращалась, у неё в руках уже был нож, в левой руке. Я схватился своей правой рукой за ту руку, где у неё был нож, пытался выломать, сделать что-то с кистью, чтобы нож у неё выпал, но он так и не выпал», — рассказал обвиняемый во время допроса на месте преступления. Запись его показаний была опубликована СКР.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.