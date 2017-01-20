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20 Янв 2017 13:25 | Метки: новости

В Омске покончившего с собой судью посмертно обвинили в убийстве

Федеральному судье Сергею Москаленко, покончившему с собой в середине января в Омске, посмертно предъявят обвинения в убийстве бизнесмена Виктора Берга. Решение вынесла квалификационная коллегия Омского областного суда, пишет «Интерфакс»,

Представители СК сообщили, что погибший Москаленко будет привлечён за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия и умышленное причинение смерти другому человеку с целью скрыть другое преступление.

Представитель СК по Омской области Иван Козлов после заседания коллегии также объявил, что дело о покушении на Москаленко в ноябре 2015 года закрыто.

«Следствие пришло к выводу, что нападение на судью Москаленко было инсценировано», — сказал он.

Сергей Москаленко в 2010-2015 годах рассматривал уголовное дело в отношении руководителя омской строительной компании «Омстрой-2001» Виктора Берга, обвиняемого в хищении более 100 миллионов рублей у дольщиков.

По версии следствия, Москаленко за взятку в 8 миллионов рублей согласился сделать так, чтобы Бергу был вынесен оправдательный приговор. В октябре 2015 года Берг был застрелен в лесополосе под Омском. После этого дело Берга было закрыто в связи со смертью обвиняемого.

Летом 2016 года на Москаленко было заведено уголовное дело по обвинению в получении взятки от Берга. Судья был освобождён от занимаемой должности.

На 17 января 2017 года было назначено заседание квалификационной комиссии, где ему должны были предъявить обвинения по делу об убийстве Берга и избрать меру пресечения в виде ареста. 14 января Москаленко покончил с собой.

Агентство новостей «Между строк»

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