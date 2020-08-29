В Омске мужчина с мачете напал на семью из-за того, что их ребёнок плакал в машине (ВИДЕО)

В Омске 36-летний мужчина изрубил мачете родителей полуторагодовалого ребёнка из-за того, что малыш громко плакал в машине, припаркованной под его окнами. Нетрезвый агрессор также пытался прорваться в салон автомобиля, где находился младенец.

Как пишет «Подъём», инцидент произошёл ещё весной, однако известно о нём стало сегодня. Родители оставили своего маленького ребёнка в машине, а сами ненадолго отлучились в магазин.

В региональном УМВД рассказали, что мужчина распивал спиртное в квартире на первом этаже дома, во дворе которого был припаркован автомобиль. Сначала он через окно попросил родителей успокоить ребёнка, а потом вышел на улицу с мачете.

«Больше всего пострадал отец мальчика, 32-летний мужчина. Он попытался остановить злоумышленника, но получил многочисленные травмы головы и попал в больницу в тяжёлом состоянии, а причинивший ему телесные повреждения 36-летний житель Ленинского округа, ранее судимый за аналогичные противоправные деяния, не остановился на этом и разбил окна машины. Орудие преступления после произошедшего злоумышленник успел выбросить», — уточнили в ведомстве.

В МВД добавили, что вместе с мужчиной с мачете находился его приятель, вооружённый палкой. Он избил прохожих, которые пытались разнять драку.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы.