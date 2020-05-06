В Омске главврач больницы уволился после того, как десятки медиков выстроились в длинную очередь для сдачи теста на коронавирус

Главный врач закрытой на карантин горбольницы № 1 имени Кабанова в Омске Георгий Соболев 5 мая ушёл в отставку по собственному желанию, пишет «ОмскИнформ». Увольнение состоялось на следующий день после того, как сотрудники клиники выстроились в огромную очередь перед больницей, чтобы пройти проверку на коронавирус.

4 мая горбольницу № 1 закрыли на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, внутри остались 417 пациентов и медики (их число не уточняется). Вечером того же дня сотрудников больницы попросили пройти тест на коронавирусную инфекцию — как сообщало издание NGS55.RU, медики и их родственники выстроились у больницы в очередь, не соблюдая дистанцию. Сотрудники больницы, а также беременные женщины и дети стояли в очереди не меньше часа, затем руководство больницы пустило сотрудников в приёмное отделение.

В местном Минздраве заявили, что вмешались в ситуацию после того, как увидели сообщения СМИ об очереди.

«Сразу же выехали на место, и была выстроена чёткая схема маршрутизации. За 10-15 минут проблема была снята», — сказала областной министр здравоохранения Ирина Солдатова.

Она отметила, что происходившее у больницы «не входит ни в какие рамки». Министр заявила, что Соболев «не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужные меры эпидемической безопасности».

Вспышка коронавируса в горбольнице № 1 началась в пульмонологическом отделении. 3 мая одна из медсестёр первой сдала положительный тест на COVID-19. Сейчас коронавирус выявили у 16 сотрудников больницы: у четверых врачей и 12 специалистов младшего и среднего звена, рассказали в омском Минздраве. Все они работали в пульмонологическом отделении. 15 пациентов этого отделения, у которых также обнаружили коронавирус, и несколько медиков перевезли в больницу № 11. Само отделение пульмонологии продезинфицировали. Здесь остался один пациент, который сдал отрицательный тест на COVID-19.

В Минздраве Омской области считают, что вспышка заболевания в горбольнице № 1 не будет масштабной. Сейчас в больнице уже обследовали 70% врачей и персонала, предварительные тесты дали отрицательный результат. Глава Минздрава сообщила, что всех, кто находится в закрытой больнице, в течение суток проверят на коронавирус.

В Омской области по состоянию на 5 мая коронавирус обнаружили у 191 человека, в том числе у 165 человек в Омске. В регионе умерли пятеро человек с коронавирусом, ещё 42 человека выздоровели.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».