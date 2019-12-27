В одну из школ Екатеринбурга поступило сообщение о минировании

В школу № 93 Екатеринбурга, расположенную на перекрёстке улиц 8 Марта и Фурманова, вечером 27 декабря поступило анонимное сообщение о минировании. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на родителей учеников образовательного учреждения. Они также рассказали, что из-за «минирования» в школе были отменены все вечерние занятия.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал изданию дать комментарий по поводу инцидента по окончании проверочных мероприятий.

Напомним, 16 декабря в уральской столице прошла волна ложных минирований. Угрозы поступили в Арбитражный суд Свердловской области и на железнодорожный вокзал.