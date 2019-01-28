В одной из воинских частей Екатеринбурга погиб военнослужащий

В воинской части на Уралмаше найден мёртвым 49-летний прапорщик Евгений Миронов, со ссылкой на собственные источники пишут «Вечерние ведомости». ЧП произошло 25 января в 19.00, прапорщик находился в кладовой, на теле погибшего обнаружено огнестрельное ранение. Рядом с ним находился автомат АК-74, предсмертной записки на месте происшествия не обнаружено.

Известно, что прапорщик служил в армии с 1987 года, последняя его должность — старшина роты 29-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты воинской части № 34081, расположенной в Орджоникидзевском районе Екатеринбурге. До выхода на пенсию по выслуге лет ему оставалось несколько месяцев.

У погибшего остались жена и три дочери, самой младшей 11 лет.