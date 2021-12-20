В одной из квартир Нижнего Тагила вспыхнула новогодняя ёлка

В одной из квартир пятиэтажки на улице Тельмана, 6 в Нижнем Тагиле сгорела искусственная новогодняя ель. Сообщение о пожаре поступило 18 декабря в 21:11. Перепуганные хозяева квартиры успели потушить дерево до приезда пожарных.

Муж и жена ужинали на кухне, когда услышали странные звуки. Они побежали в комнату и увидели, как ёлка в течение нескольких секунд сгорела дотла. Собственники жилья потушили огонь до прибытия пожарно-спасательных подразделений своими силами, не дав огню распространиться на мебель и другие предметы.

Как сообщили в отделе надзорной деятельности Пригородного района и Нижнего Тагила, площадь пожара составила 1 кв. метр. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической гирлянды.

Спасатели напоминают, что, украшая ёлку и жильё к новогоднему празднику, нужно убедиться в исправности гирлянд и целостности изоляции проводов. Ни в коем случае не используйте неисправные электроприборы. Кроме того, специалисты рекомендуют оборудовать жильё автономным пожарным извещателем — он поможет обнаружить пожар на ранней стадии, что может спасти человеческие жизни при возникновении пожара.

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщите о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или на единый телефон вызова экстренных служб 112, покиньте опасную зону сами, помогите эвакуироваться тем, кто нуждается в помощи.

Также рекомендуем познакомиться с подробным гайдом АН «Между строк» о том, как действовать при пожаре в многоквартирном доме.