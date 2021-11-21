Guide PRO. Что делать, если в квартире начался пожар

В 2020 году МЧС зарегистрировано 439 100 пожаров, в которых погибли 8262 человека. При этом до 70% всех возгораний происходит в жилых домах. Наиболее частые причины пожаров: неосторожное обращение с огнём, неисправные электроприборы и электропроводка. Специалисты считают, что именно от первых действий человека при пожаре в квартире зависит, как будет развиваться ситуация. Самое важное, что следует запомнить: если не получается ликвидировать огонь за две минуты, лучше эвакуироваться и вызвать пожарных — иначе сгорит вся квартира и может пострадать имущество соседей. В сегодняшнем выпуске нашей рубрики Guide PRO даём подробную инструкцию, как действовать при пожаре в многоквартирном доме.
Шаг 1. Попробуйте распознать пожар
Признаки опасной ситуации:
— запах гари, жжёной резины, тлеющей изоляции;
— может мигать или отключиться электричество;
— иногда слышен звук потрескивания, будто за стеной разожгли камин.
Если заметили что-то подобное, осмотрите квартиру: проверьте электроприборы, плиту, посмотрите, чем заняты дети. Если опасения подтвердились, постарайтесь не паниковать.
Шаг 2. Если горит что-то мелкое, попробуйте потушить огонь сами
Любой пожар состоит из трёх компонентов: кислорода, источника возгорания и самого предмета горения. Уберите хотя бы один компонент — и пожара не будет.
Загорелось от плитки кухонное полотенце — уберите предмет горения: бросьте его в раковину и включите кран.
Если плавится изоляция — уберите источник возгорания: обесточьте помещение (выключите автомат).
Горит электрочайник — выдерните его из розетки и уберите кислород: засыпьте землёй из цветочного горшка либо набросьте шерстяное или ватное одеяло.
Несколько важных правил:
1. Никогда не тушите огонь синтетикой — она горит быстрее натуральных материалов.
2. Не используйте воду, чтобы потушить бытовую технику. Выдерните прибор из розетки.
3. Не тушите водой горящее масло. Закройте сковороду крышкой и выключите плиту.
4. Не открывайте окна и двери: чем больше кислорода, тем сильнее огонь.
5. Если за первые пару минут с огнём справиться не удалось и вы видите, что уже полыхают шторы, не тратьте время, отключите электричество и газ, эвакуируйтесь на улицу и вызывайте пожарных.
Шаг 3. Как правильно эвакуироваться из многоквартирного дома
Если квартира задымлена и возгорание переросло в пожар, лягте на пол и двигайтесь к входной двери ползком.
Прикройте нос и рот влажной тряпкой, рукавом или носовым платком. Отравление угарным газом — причина большинства смертей при пожарах.
Не пытайтесь прорваться в горящую задымлённую комнату даже за ценными вещами и документами.
Убегая, плотно закройте дверь. Это остановит дополнительный приток воздуха, и огонь будет распространяться медленнее.
Никогда не используйте лифт. При пожаре он отключается и становится ловушкой.
Сообщите соседям о том, что происходит. Постучитесь, позвоните в квартиры, напишите в чат дома.
Шаг 4. Вызовите пожарных по номеру 101 или 112
Во время звонка главное — дать важную информацию и сообщить диспетчеру:
— точный адрес. Если связь прервётся, пожарные будут знать, куда ехать;
— о том, что дом жилой, уточнить этажность и какой этаж горит;
— есть ли в помещении люди (например, лежачие больные) и угроза их жизни;
— есть ли в доме взрывоопасные предметы и горючие жидкости: например, газовый баллон или канистра с бензином.
Что делать, если пожар в подъезде и эвакуироваться не получается
Прорываться сквозь дым и огонь опасно. По данным МЧС, пожарные приезжают на городские вызовы в среднем за 7–10 минут. Это немного, и ваша главная задача на это время — не дать дыму и огню попасть в квартиру или комнату, где вы находитесь.
Для этого:
1. Отоприте замки на всех дверях, чтобы пожарным не пришлось их ломать. Сами двери закройте.
2. Заткните все вытяжные и вентиляционные отверстия мокрыми полотенцами.
3. Соберите документы, одежду, телефон, деньги, с которыми будете эвакуироваться, когда приедут пожарные.
4. Укутайтесь в мокрую простыню, голову накройте мокрым полотенцем.
5. Выйдите на балкон — там вы заметны для пожарных и есть чем дышать. Если горит квартира снизу и дым валит с нижнего этажа, на балкон выходить не надо.
6. Нет балкона — стойте около окна в дальней от кухни комнате. На кухне есть вытяжка и вентиляция, через которые может просачиваться дым.
7. Не пытайтесь выбраться по связанным простыням и водосточным трубам: для неподготовленного человека это физически трудно, плюс есть опасность не закрепить простыни как следует и покалечиться.