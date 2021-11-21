Guide PRO. Что делать, если в квартире начался пожар

В 2020 году МЧС зарегистрировано 439 100 пожаров, в которых погибли 8262 человека. При этом до 70% всех возгораний происходит в жилых домах. Наиболее частые причины пожаров: неосторожное обращение с огнём, неисправные электроприборы и электропроводка. Специалисты считают, что именно от первых действий человека при пожаре в квартире зависит, как будет развиваться ситуация. Самое важное, что следует запомнить: если не получается ликвидировать огонь за две минуты, лучше эвакуироваться и вызвать пожарных — иначе сгорит вся квартира и может пострадать имущество соседей. В сегодняшнем выпуске нашей рубрики Guide PRO даём подробную инструкцию, как действовать при пожаре в многоквартирном доме.

Шаг 1. Попробуйте распознать пожар

Признаки опасной ситуации:

— запах гари, жжёной резины, тлеющей изоляции;

— может мигать или отключиться электричество;

— иногда слышен звук потрескивания, будто за стеной разожгли камин.

Если заметили что-то подобное, осмотрите квартиру: проверьте электроприборы, плиту, посмотрите, чем заняты дети. Если опасения подтвердились, постарайтесь не паниковать.

Шаг 2. Если горит что-то мелкое, попробуйте потушить огонь сами

Любой пожар состоит из трёх компонентов: кислорода, источника возгорания и самого предмета горения. Уберите хотя бы один компонент — и пожара не будет.

Загорелось от плитки кухонное полотенце — уберите предмет горения: бросьте его в раковину и включите кран.

Если плавится изоляция — уберите источник возгорания: обесточьте помещение (выключите автомат).

Горит электрочайник — выдерните его из розетки и уберите кислород: засыпьте землёй из цветочного горшка либо набросьте шерстяное или ватное одеяло.

Несколько важных правил:

1. Никогда не тушите огонь синтетикой — она горит быстрее натуральных материалов.

2. Не используйте воду, чтобы потушить бытовую технику. Выдерните прибор из розетки.

3. Не тушите водой горящее масло. Закройте сковороду крышкой и выключите плиту.

4. Не открывайте окна и двери: чем больше кислорода, тем сильнее огонь.

5. Если за первые пару минут с огнём справиться не удалось и вы видите, что уже полыхают шторы, не тратьте время, отключите электричество и газ, эвакуируйтесь на улицу и вызывайте пожарных.

Шаг 3. Как правильно эвакуироваться из многоквартирного дома

Если квартира задымлена и возгорание переросло в пожар, лягте на пол и двигайтесь к входной двери ползком.

Прикройте нос и рот влажной тряпкой, рукавом или носовым платком. Отравление угарным газом — причина большинства смертей при пожарах.

Не пытайтесь прорваться в горящую задымлённую комнату даже за ценными вещами и документами.

Убегая, плотно закройте дверь. Это остановит дополнительный приток воздуха, и огонь будет распространяться медленнее.

Никогда не используйте лифт. При пожаре он отключается и становится ловушкой.

Сообщите соседям о том, что происходит. Постучитесь, позвоните в квартиры, напишите в чат дома.

Шаг 4. Вызовите пожарных по номеру 101 или 112

Во время звонка главное — дать важную информацию и сообщить диспетчеру:

— точный адрес. Если связь прервётся, пожарные будут знать, куда ехать;

— о том, что дом жилой, уточнить этажность и какой этаж горит;

— есть ли в помещении люди (например, лежачие больные) и угроза их жизни;

— есть ли в доме взрывоопасные предметы и горючие жидкости: например, газовый баллон или канистра с бензином.

Что делать, если пожар в подъезде и эвакуироваться не получается

Прорываться сквозь дым и огонь опасно. По данным МЧС, пожарные приезжают на городские вызовы в среднем за 7–10 минут. Это немного, и ваша главная задача на это время — не дать дыму и огню попасть в квартиру или комнату, где вы находитесь.

Для этого:

1. Отоприте замки на всех дверях, чтобы пожарным не пришлось их ломать. Сами двери закройте.

2. Заткните все вытяжные и вентиляционные отверстия мокрыми полотенцами.

3. Соберите документы, одежду, телефон, деньги, с которыми будете эвакуироваться, когда приедут пожарные.

4. Укутайтесь в мокрую простыню, голову накройте мокрым полотенцем.

5. Выйдите на балкон — там вы заметны для пожарных и есть чем дышать. Если горит квартира снизу и дым валит с нижнего этажа, на балкон выходить не надо.

6. Нет балкона — стойте около окна в дальней от кухни комнате. На кухне есть вытяжка и вентиляция, через которые может просачиваться дым.

7. Не пытайтесь выбраться по связанным простыням и водосточным трубам: для неподготовленного человека это физически трудно, плюс есть опасность не закрепить простыни как следует и покалечиться.