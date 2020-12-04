В одном из микрорайонов Нижнего Тагила неизвестные незаконно перекрыли дорогу ради своего спокойствия 

Тагильчанин Роман Попович почти полгода борется с самоуправством некоторых жителей микрорайона Ключики, которые самовольно перекрыли дорогу общего пользования. По словам мужчины, в конце июля 2020 года неизвестные вкопали ограничительные столбики в районе индивидуального жилого дома № 4 на улице Окружной и поставили дорожный знак «Тупик». Таким образом, по мнению Романа, жильцы близстоящих домов хотят оградить себя от лишнего шума проезжающих автомобилей.

«У меня в Ключиках живут родители, и я часто у них бываю, — рассказал Роман АН “Между строк”. — 31 июля в проезде между улицами Дачной и Окружной была перекрыта дорога по самовольному решению жителей улицы Окружной. Через этот проезд был единственный регулируемый выезд на Свердловское шоссе с интенсивным транспортным потоком».

Мужчина обратился с жалобой в ГИБДД, прокуратуру и администрацию Нижнего Тагила. После выездной проверки с участием полиции и чиновников было принято решение демонтировать сваи. Но через несколько дней неизвестные засыпали проезд щебёнкой. Роман вновь обратился в мэрию и дорожную полицию.

Противостояние чиновников и правоохранительных органов с жителями Ключиков продолжается до сих пор. Несколько раз после проверки контролирующих органов дорожные службы расчищали проезд, но кучи щебня вновь появлялись на прежних местах.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что в сентябре по данному факту полицией была проведена проверка, но установить злоумышленников не удалось.

«На сегодняшний день зарегистрировано новое сообщение. Участковые уполномоченные проводят проверку», — рассказали в полиции.

В ГИБДД Нижнего Тагила отметили, что дорожным надзором выдано предписание устранить нарушения. В мэрии Нижнего Тагила нашей редакции заявили, что информация передана в управление городским хозяйством и квартальным Ленинского района.