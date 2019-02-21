«В одних носках бросался на машины». В Нижнем Тагиле голый наркоман устроил переполох на Вагонке (ВИДЕО)

Обнажённый мужчина устроил настоящий переполох в Дзержинском районе Нижнего Тагила вечером 21 февраля. По словам очевидцев, в районе 16:00 рядом с остановкой на улице Зари неадекватный и полностью обнажённый парень «в одних носках и с крестом на груди бросался на машины и кричал: “Посмотрите на меня!”». Как считают свидетели инцидента, молодой человек был в состоянии наркотического опьянения.

Практически сразу к мужчине подошли сотрудники полиции и встали стеной, максимально закрывая его от прохожих. По словам очевидцев, спустя несколько минут подъехала скорая помощь и увезла нагого хулигана.