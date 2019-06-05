В общероссийской базе ГИБДД произошёл сбой

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошёл по всей России, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Сбой в базе Госавтоинспекции произошёл как в Москве, так и в регионах страны. Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учёта», — сказал собеседник агентства.

По его словам, неполадки должны быть устранены в ближайшее время, специалисты работают над этим.

Федеральная информационная система ГИБДД используется в Госавтоинспекции с 2016 года. Система предназначена для сбора, учёта, обработки информации, которая поступает из территориальных и региональных подразделений Госавтоинспекции РФ.