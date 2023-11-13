В НТГСПИ новый директор

В Нижнетагильском государственном социально-педагогическом институте сменился директор. Новым руководителем филиала РГППУ стала преподаватель института доктор биологических наук Татьяна Жуйкова. Приказ вступил в силу с 11 ноября, сообщает ИА «Все новости». Об этом коллективу преподавателей объявил и. о. ректора головного вуза. До этого должность директора Нижнетагильского педагогического института с 2021 года занимала Татьяна Райхерт.

Татьяна Жуйкова — доктор биологических наук, доцент, почётный работник высшего профессионального образования РФ. 15 лет заведовала кафедрой биологии, 9 лет была деканом факультета естествознания, математики и информатики. Автор 300 научных публикаций, в том числе монографий. Вместе с новой должностью Татьяна Валерьевна планирует продолжать преподавать.

По её словам, работа со студентами — важная для неё часть профессии, также некоторые предметы пока вести больше некому. И третья причина — в планах Татьяны Валерьевны получение профессорского звания, поэтому преподавательской деятельностью необходимо заниматься.