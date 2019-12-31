В Новый год жители Нижнего Тагила смогут кататься на трамваях до 5 утра (РАСПИСАНИЕ)

В новогоднюю ночь тагильчане смогут добраться от ледового городка до разных районов города на трамваях. В ночь с 31 декабря на 1 января электротранспорт будет работать до 5 часов утра, сообщает МУП «Тагильский трамвай». На предприятии организуют дополнительные рейсы.

Сегодня, 31 декабря, в связи с предпраздничным и укороченным на час рабочим днём внесены изменения в расписание движения трамваев также в вечернее время. Назначены два трамвая по маршруту № 1 отправлениями от УВЗ в 15:19 и 15:50 до ул. Островского. Отменён трамвай маршрута № 17 (от УВЗ в 17:12 до ГГМ). На час раньше отправится трамвай по маршруту № 11 с Северного посёлка, из-за чего изменится расписание движения по маршруту № 6. Подробное расписание всех маршрутов опубликовано на сайте муниципального предприятия.

С 1 по 8 января трамваи будут работать по расписанию выходного дня. Стоимость проезда в этот период останется прежней: 20 рублей полный тариф и 12 рублей — льготный.