В Новый год самыми популярными у российских туристов оказались Краснодарский край и Таиланд

Большинство российских туристов отмечали Новый год в Краснодарском крае, а из зарубежных направлений россияне предпочли поездки в Таиланд, свидетельствует анализ Ассоциации туроператоров (АТОР), которая изучила статистику продаж онлайн-агрегаторов пакетных туров Onlinetours.ru, «Слетать.ру» и Travelata.ru в новогодние праздники.

У всех трёх агрегаторов Россия вошла в пятёрку самых популярных новогодних путешествий, доля внутренних направлений в проданных турах у Onlinetours.ru составила 35%, у «Слетать.ру» — 15,5%, а у Travelata.ru — 9%. От 50 до 90% новогоднего спроса среди российских курортов пришлось на Сочи. Треть туров на «Слетать.ру» были в Крым, у других компаний такого спроса на туры на полуостров не было.

Отправляясь отмечать Новый год внутри страны, россияне преимущественно покупали короткие туры продолжительностью 4–5 ночей. Отдохнуть в трёхзвездочном российском отеле в Новый год в среднем можно было за 56,6–66,9 тысячи рублей, средняя стоимость тура с четырёхзвездочным отелем составила около 180 тысяч рублей.

Лидером по зарубежному спросу стал Таиланд: на это направление пришлось от 11% до 21% от всех проданных через агрегаторы туров. Средняя стоимость тура — от 151,6 до 183 тысяч рублей, средняя продолжительность — 10–11 ночей. Далее в рейтинге следуют Объединённые Арабские Эмираты: на них пришлось от 13,5% до 16% от проданных туров. Взять такой тур можно было за сумму от 109,4 тысячи рублей до 121,8 тысячи рублей с трёхзвездочным отелем и за 192 тысячи — с четырёхзвездочным, средняя продолжительность — 10–11 ночей.

На третьем месте среди зарубежных направлений оказались Индия и Чехия. На Гоа пришлось от 5 до 14% всех проданных новогодних туров, на Прагу — от 4% до 9,7%. Отдохнуть в Чехии можно было за 74,6–94,9 тысячи рублей за 5–7 ночей, путёвка в Индию стоила дороже — в пределах 140 тысяч рублей за 10 ночей.

В пятёрку также вошли Турция с курортами Белек, Кемер, Аланья, Сиде и Вьетнам с Фантхьетом, Нячангом и Фукуоком. Помимо этих направлений, в топ-10 оказались Доминикана, Шри-Ланка, остров Хайнань в Китае, Израиль, Иордания и Кипр.

В АТОР подчеркнули, что результаты анализа новогодних продаж совпали с предварительными данными по новогодним бронированиям у ведущих туроператоров.