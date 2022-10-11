В новой постановке Нижнетагильского драмтеатра по пьесе Островского будет сразу семь бесприданниц

Нижнетагильский драматический театр приступил к подготовке спектакля «Бесприданница» (12+) по пьесе Александра Островского. Фишкой будущей постановки станет то, что в ней действуют сразу семь бесприданниц. Премьера состоится в ноябре.

Спектакль поставят лауреат специальной премии жюри «Золотой маски» режиссёр Галина Зальцман и художник Дмитрий Разумов. В постановке задействованы 17 актёров. Бесприданниц сыграют Ирина Тараторкина, Екатерина Борисенкова, Ирина Цветкова, Таиса Краева, Юлия Чистякова, Светлана Кравченко и Татьяна Исаева.

Приглашённые постановщики уже знакомы тагильским зрителям: Галина Зальцман ставила эскиз спектакля «Герб города Эн» (18+) в рамках лаборатории Театра Наций, а Дмитрий Разумов оформлял спектакль «Двенадцать стульев» (12+).

Напомним, недавно в Нижнетагильском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Озорник» (16+). На постановку обоих спектаклей театр получил грант Министерства культуры Свердловской области.