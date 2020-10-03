В Новой Ляле трёхлетний ребёнок сбежал от отца и полураздетым ушёл гулять по городу

В городе Новая Ляля Свердловской области сотрудники ГИБДД обнаружили посреди дороги трёхлетнего мальчика, который один гулял по улице. На ребёнке не было верхней одежды.

«Малыш рассказал, что его зовут Ваня. Пока сотрудники полиции устанавливали личности родителей, мальчика напоили чаем с печеньем. Оперативно личности законных представителей ребёнка были установлены», — цитирует Znak.com сообщение регионального УГИБДД.

Выяснилось, что мальчик из многодетной и благополучной семьи, не состоящей на учёте в ПДН.

Придя в отделение полиции, 29-летняя мать малыша пояснила, что утром она ушла устраиваться на работу, оставив ребёнка с его отцом. Но мужчина не смог проконтролировать сына, и тот самостоятельно ушёл из дома.

В отношении родителей составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»).