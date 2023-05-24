В Новоуральске полиция задержала тату-мастера из Нижнего Тагила, работавшего на телефонных мошенников

Сотрудники полиции Новоуральска поймали очередного курьера-мошенника, отбирающего у пенсионеров сбережения. Подозреваемым оказался трижды судимый за кражи 29-летний тагильчанин. Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, на счету у мужчины серия эпизодов по обману пенсионеров в Нижнем Тагиле, Новоуральске, а возможно, и в других муниципалитетах области.

«Его тело больше напоминает картинную галерею, начиная со лба и далее оно всё в татуировках. Задержанный ранее работал тату-мастером, но когда якобы клиенты закончились, он стал искать пути, как жить дальше. В одном из мессенджеров ему на глаза попалось заманчивое предложение, сулившее без особых напрягов зарплату минимум до 5 тысяч рублей в день. Что и как делать, ему диктовали вышестоящие “кукловоды”, получавшие основную часть прибыли от криминального бизнеса на слезах пожилых людей. При допросе мужчина пытался убедить сотрудников полиции, что он честный и порядочный человек. Но неожиданно, как он сам выразился, “какое-то торнадо забросило его в петлю лжи”. Так что, если суд признает его вину, будет время применить свой талант тату-мастера. В пенитенциарной системе уж точно отбоя от клиентов не будет», — говорит Валерий Горелых.

Последней жертвой предполагаемого афериста стала 87-летняя жительница Новоуральска, которой «доброжелатели» сообщили, что её дочь сбила на машине человека. После этого она заплатила жуликам почти полмиллиона рублей за урегулирование дорожного конфликта.

Сотрудники полиции успели задержать тагильчанина до перевода им денежных средств своим нанимателям. В ближайшее время органы правопорядка вернут женщине похищенные деньги.

Представители МВД будут выяснять точное количество противоправных эпизодов с его участием. В настоящее время курьера арестовали и поместили в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершённое группой лиц). Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Если кто-то из пострадавших опознал своего обидчика, просьба обратиться в органы внутренних дел по месту жительства.