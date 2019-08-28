В Новоуральске наркомана, отрезавшего язык сожительнице, приговорили к 6 годам колонии

В Новоуральске суд приговорил местного жителя Сергея Бутусова, который отрезал язык своей сожительнице, к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Мужчина обвинялся по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего»).

По данным ведомства, 17 мая Бутусов, находясь под воздействием наркотических средств, схватил лежащую на диване сожительницу 1973 г. р. Удерживая её руки и голову, вооружившись хозяйственным ножом, он ампутировал язык потерпевшей. От полученных повреждений женщина скончалась на месте, захлебнувшись кровью.

Надзорное ведомство намерено подать протест и потребовать ужесточить наказание для злоумышленника.