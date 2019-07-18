В Новоуральске мужчину приговорили к 3 годам условно за драку с сотрудниками ДПС (ВИДЕО)

Участника конфликта между покупателями магазина в Новоуральске и сотрудниками ДПС, который произошёл в феврале 2019 года, приговорили к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл в магазине «Пятёрочка»: девушка хотела украсть алкоголь, но сотрудники это заметили и попросили оплатить товар. Тогда покупательница начала кричать и разбила бутылку.

Конфликт перерос в драку, к которой присоединились мужчины — спутники девушки.

В итоге охрана вызвала полицию. Ближе всего к месту происшествия был экипаж ДПС, которому и досталось от пьяных покупателей. Хотя мужчин было трое, осудили только одного — 28-летнего Андрея.

«Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти. Он полностью признал вину в содеянном», — рассказали в следственном комитете.

Приговор уже вступил в законную силу.