В Новоуральске хоккеист умер в раздевалке сразу после матча

В Новоуральске 55-летний хоккеист любительской команды «Фортуна» Владимир Черепанов умер сразу после матча, пишет Znak.com.

По словам представителя Ассоциации любительского хоккея Новоуральска Леонида Бакулина, мужчина нехорошо чувствовал себя ещё во время игры с другим клубом.

«Вызвали медика, он жаловался на боль в сердце. [Владимир] ушёл в раздевалку, там это и произошло», — рассказал Леонид Бакулин.

В раздевалке Черепанову стало хуже, товарищи по команде вызвали скорую, но мужчину спасти не удалось. Как объяснил представитель АЛХН, врачи констатировали, что у погибшего мужчины оторвался тромб. Прощание с хоккеистом-любителем состоится 2 апреля.