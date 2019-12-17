В Новоуральске двое мужчин избили подростка из-за бутылки минералки (ВИДЕО)

В Новоуральске двое 25-летних боксёров избили подростка из-за бутылки минералки, со ссылкой на родных пострадавшего пишет E1.ru.

«Инцидент произошёл 14 декабря в магазине из-за бутылки минеральной воды. Маленькая бутылка упала на пол у мужчин, а мимо проходящий подросток слегка её пнул, после чего получил хук правой. Мальчик попытался отбиться, благо были мужчины, которые смогли их разнять», — рассказала тётя мальчика Марина.

После потасовки мужчины подкараулили подростка неподалёку от магазина и продолжили избивать.

«У него сотрясение, один глаз не видит, выбиты зубы. Благодаря видео с камеры в течение пары часов удалось опознать этих мужчин. Выяснилось, что это боксёры и один из них учится в Уральском институте МЧС в Екатеринбурге. Но за два дня правоохранительные органы даже не приехали на место происшествия, а мама сама ходила и расследовала. Самое интересное, что в субботу даже побои отказались снять, сказав, что все отдыхают, а потому приходите в понедельник», — описала обстоятельства Марина.

Мама пострадавшего рассказала, что сейчас подросток лежит в больнице. Заявление в полицию написано.