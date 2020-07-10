В Новосибирской области восьмиклассник убил завуча школы

В посёлке Смоленский Мошковского района Новосибирской области убита завуч местной школы, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание «Вести Новосибирск, Тело женщины нашли накануне ночью, на месте происшествия правоохранители также обнаружили предположительно вещи злоумышленника — перчатку и кроссовки, по которым полицейские оперативно задержали подозреваемого в преступлении. По данным источника издания в администрации Мошковского района, им оказался ученик этой же школы 2004 года рождения, который «практически во всём сознался».

Погибшая замдиректора по воспитательной работе Валентина Болдырева жила на территории школы в специально переоборудованном для проживании помещении. Подозреваемый ночью проник в жилище женщины через окно. По основной версии, он хотел ограбить педагога. Когда Валентина Болдырева увидела подростка, она позвонила и попросила его забрать. Школьник хотел сбежать, но когда педагог попыталась его остановить, он стал бить её ножом, отмечает издание.