В Новосибирской области прокуратура признала незаконным правило «звонок для учителя»

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области признала незаконным правило «звонок для учителя» в нескольких местных школах, сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, в школах района действовало правило о том, что «звонок об окончании урока даётся для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс». В ведомстве сочли, что это правило нарушает закон об образовании и право детей на отдых между уроками, которые должны длиться не более 45 минут, а в первом классе — не более 40 минут. Кроме того, прокуратура нашла в правилах нескольких школ такое понятие, как «рецидив» — повторное нарушение школьником правил в течение года, в таком случае наказание в его отношении ужесточали.

«Действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия, как рецидив, а потому не может применяться», — отметили в прокуратуре.

Противоречащие законам правила в школах отменили.