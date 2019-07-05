В Новосибирской области чиновника оштрафовали за оскорбление местного жителя

В Новосибирской области мировой судья оштрафовал заместителя главы сельсовета Доволенского района на 10 тысяч рублей за оскорбление местного жителя, сообщает региональная прокуратура.

Ведомство возбудило в отношении чиновника дело по части 1 статьи 5.61 КоАП («Оскорбление»).

«В ходе проверки установлено, что в апреле 2019 года 35–летний заместитель главы администрации Доволенского сельсовета находился во дворе дома заявителя с целью оценки состояния жилого помещения. Там он оскорбил нанимателя домовладения (высказал ему слова в неприличной форме)», — говорится в сообщении прокуратуры.