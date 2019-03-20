В Новосибирске журналистке пригрозили лишением аккредитации за то, что она не смогла встать во время гимна

Председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев пригрозил журналистке издания «Сибкрай» Рихарде Лем лишением аккредитации за то, что она не встала во время исполнения гимна на заседании горсовета, сообщается на сайте издания.

Во время исполнения гимна перед началом заседания Лем не смогла встать из-за того, что упала на тротуаре и ударилась спиной. Кроме Лем, во время гимна не встали и другие участники заседания, однако Асанцев сделал замечание персонально ей.

«Девушка, я к вам обращаюсь, в очках, большая просьба: если вы журналист, почитайте законы РФ. Поэтому большая просьба: когда звучит гимн РФ, по закону РФ он всеми гражданами слушается стоя. А мужчины стоят без головных уборов. Но это вас не касается. Поэтому большая просьба подниматься, когда звучит гимн», — сказал он.

В конце заседания Асанцев напомнил о замечании из-за «неуважения к символам» России и заявил журналистке, что её лишат аккредитации, если «подобные знаки неуважения будут повторяться».

В издании отметили, что за сидение во время исполнения гимна никакого наказания не предусмотрено, и потребовали от Асанцева подготовить отчёт о работе чиновников по обеспечению контроля состояния улиц Новосибирска.