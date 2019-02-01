В Новосибирске завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

Специалисты новосибирского Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола, эпидемия которой несколько лет назад унесла около 11 тысяч жизней в Африке, со ссылкой на главу наукограда Кольцово под Новосибирском Николая Красникова пишет ТАСС.

«В этом году наши учёные завершили клинические испытания вакцины против Эболы. Она теперь готова к применению», — сказал Красников.

Лихорадка Эбола впервые зафиксирована в 1976 году в Заире (ныне — Демократическая Республика Конго) в селении на берегу реки Эбола, откуда и получила название. Вызываемое вирусом заболевание характеризуется высокой летальностью и быстрым распространением — в частности, опасны могут быть трупы заболевших. Последняя крупная вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, началась в декабре 2013 года в Гвинее и быстро перекинулась на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Случаи заболевания были зафиксированы в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании, Италии и США.

Эпидемия приняла масштабы международной гуманитарной катастрофы, и, по данным ВОЗ, с начала эпидемии умерли более 11 тысяч человек, свыше 28,5 тысячи заразились.