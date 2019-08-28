В Новосибирске возросло число погибших при обрушении стены здания

Из-под завалов обрушившейся стены насосной станции в Новосибирске достали тело третьего погибшего, сообщили в региональном МЧС.

«Нашли третьего человека без признаков жизни. В итоге: трое погибших, один пострадавший», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

На сайте областного правительства сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте ЧП. МЧС продолжает разбирать завалы.

«До нас довели информацию, что под завалами больше никого нет, но будем продолжать работы до полной очистки территории, чтобы окончательно убедиться», — рассказал журналистам начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Новосибирской области Дмитрий Ярцев.

Напомним, утром 28 августа произошло обрушение стены здания насосной станции во время проведения работ по реконструкции. Площадь обрушения составила 350 кв. м. СК возбудил уголовное дело.