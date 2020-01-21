В Новосибирске сотрудника ДПС уволили из-за видео, где он залил в служебную машину виски вместо стеклоочистителя

Управление МВД по Новосибирской области уволило автоинспектора, который залил в служебную машину виски, пишет ТАСС.
В декабре 2019 года в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина, одетый в форму ДПС, достаёт из багажника машины бутылку виски и выливает её содержимое в бак для стеклоочистительной жидкости.
«Хотел на Новый год оставить, но работа важнее. "Замерзайки" нету. А чё поделать? На самом деле, я могу себе позволить, работая в ДПС», — говорит герой видео.
Служебная проверка установила, что сотрудник совершил «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».
«15 января приказом начальника ГУ МВД по области Юрия Стерликова данного сотрудника полиции уволили по результатам служебной проверки», — сказал собеседник ТАСС в управлении МВД.