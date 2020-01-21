В Новосибирске сотрудника ДПС уволили из-за видео, где он залил в служебную машину виски вместо стеклоочистителя

Управление МВД по Новосибирской области уволило автоинспектора, который залил в служебную машину виски, пишет ТАСС.

В декабре 2019 года в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина, одетый в форму ДПС, достаёт из багажника машины бутылку виски и выливает её содержимое в бак для стеклоочистительной жидкости.

«Хотел на Новый год оставить, но работа важнее. "Замерзайки" нету. А чё поделать? На самом деле, я могу себе позволить, работая в ДПС», — говорит герой видео.

Служебная проверка установила, что сотрудник совершил «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».