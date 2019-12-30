В Новосибирске СК завёл дело из-за избиения заключённого бойцом спецназа

Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий из-за избиения заключённого исправительной колонии № 8 Александра Ивова, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Тайга.Инфо». Подозреваемых в деле пока нет.

По словам координатора проекта Gulagu.net Бориса Ушакова, к Ивову подошёл сотрудник спецподразделения «Корсар» и спросил, «почему он не боится, ведь он сотрудник спецназа». Заключённый ответил, что «никогда не боялся таких, как он». Вскоре после этого сотрудник спецназа начал оскорблять Ивова, снял с себя маску и ударил его рукой по лицу пять раз. Ивову удалось убежать в коридор, где он попытался вскрыть себе вены. Ушаков рассказал, что «сотрудники ФСИН не прекратили избивать Ивова и продолжили избиение до тех пор, пока он не ушёл в бессознательное состояние». Правозащитник добавил, что Ивов объявил голодовку, его поддержали более 130 заключённых колонии, так как они не могут терпеть систематические избиения, организованные начальником ГУ ФСИН по Новосибирской области Андреем Попето, «который говорит, что ему "дали зелёный цвет с Москвы и у него руки развязаны"».

Адвокат Ивова Максим Амбурцев заявил, что спецназ «Корсар» ввели в колонию по личному распоряжению Попето.

«Он был введён туда по неизвестным причинам. Хотя эти спецподразделения должны применяться в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, но не для устрашения осуждённых», — рассказал он.

В управлении ФСИН по Новосибирской области заявили, что не нашли нарушений прав осуждённых, а Ивова никто не избивал.