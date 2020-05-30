В Новосибирске разработали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Новосибирский центр «Вектор» разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос, сообщил в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1» генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов.

По его словам, клинические исследования вакцины начнутся в конце июня, а завершатся в середине сентября.

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов не идёт по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности», — рассказал Максютов.

Окончательные группы добровольцев, на которых испытают вакцину, будут сформированы за семь дней до начала клинических исследований. Переболевшие COVID-19 добровольцами стать не смогут. Животные, на которых испытывали вакцину, хорошо её перенесли, только у некоторых поднималась температура тела. По словам Максютова, в начале 2021 года может начаться исследование вакцины от COVID-19 на детях.

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