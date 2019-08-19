В Новосибирске православные активисты заставили прохожего раздеться из-за «оскорбительной» футболки

В Новосибирске активисты православного движения «Сорок Сороков» заставили прохожего снять футболку с карикатурой на святого, сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в районе метро Площадь Маркса молодой парень вежливо после прохода к сотрудникам полиции вместе с братом из движения "Сорок Сороков" согласился снять футболку с карикатурой на святого. Хорошо, что с собой у него была ещё джинсовая накидка — если бы поехал с голым торсом, мог бы замёрзнуть», — сказано в сообщении.

О каком именно святом идёт речь, в публикации не говорится, но активисты намекают, что карикатура их оскорбила.

«Если без иронии, ситуация выше — лёгкий отголосок отсутствия духовного воспитания в семьях, давления на сознание молодёжи со стороны шоу-индустрии и бездействия государства. Но в первую очередь — безразличия каждого из нас», — считают православные.

По данным издания «Тайга.Инфо», в настоящее время полиция проводит проверку в связи с публикацией движения «Сорок Сороков». Координатор движения Георгий Солдатов одобрил действия новосибирских активистов — по его словам, присутствовавшие во время инцидента полицейские «сразу поняли», что речь идёт «о преступлении в отношении свободы вероисповедания», но не встали ни на одну из сторон. Солдатов рассказал, что «подобные гнусные явления» встречаются в обществе достаточно часто, но их количество снизилось «после активного противодействия».