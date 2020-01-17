В Новосибирске полиция обнаружила в квартире выпавшей из окна женщины тело её 9-летней дочери

В Новосибирске возле одного из многоквартирных домов было обнаружено тело 29-летней женщины. Предположительно, она выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. В ходе проверки жилого помещения, правохранители обнаружили тело 9-летней дочери погибшей.

Как пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на теле женщины, помимо повреждений характерных для падения с высоты, была обнаружена рваная рана шеи. Также известно, что она страдала тяжёлым заболеванием и оставила записку. На голове погибшей девочки обнаружили гематому. Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу смерти ребёнка не поступало.

«Следователь отдела регионального СКР проводит уголовно-процессуальную проверку, ход и результаты которой взяты в прокуратуре на контроль. По результатам проверки прокуратура оценит полноту принятых органами системы профилактики мер по соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — заявили в областном надзорном ведомстве.

По данным издания, семья была полная, отец девочки — военный, он работает на одном из оборонных предприятий Новосибирска.