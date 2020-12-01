В Новосибирске найден мёртвым пожилой пациент коронавирусного госпиталя

В Новосибирском областном госпитале № 2 ветеранов войн, перепрофилированном под приём больных коронавирусом, нашли тело 86-летнего пенсионера, со ссылкой на источник в правоохранительных органах и региональное управление СК пишет «Тайга.инфо».

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что смерть пациента не носит криминального характера, но и не обусловлена естественными причинами. Следственный комитет начал проверку по факту самоубийства.

Информацию о том, что в госпитале, перепрофилированном под коронавирусную больницу, погиб мужчина, «НГС» подтвердили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

«Да, случай несчастный был, обратились в правоохранительные органы», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что это уже третий случай смерти больного коронавирусом в Новосибирске за последние две недели. 20 ноября тело 59-летнего мужчины обнаружили под окнами палаты реанимации городской клинической больницы № 25, у него была двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус. 25 ноября 42-летний мужчина был найден мёртвым в палате одной из новосибирских больниц, которая принимает пациентов с COVID-19.

За время эпидемии в Новосибирской области выявили 22,8 тысячи случаев коронавируса. 750 пациентов умерли, 18,6 тысячи выписали из больниц.