В Новосибирске кардиохирурга заподозрили в хищении 1,3 млрд рублей на госзакупках

В Новосибирске задержали заместителя директора национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава 44-летнего кардиохирурга Евгения Покушалова, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Покушалов проходит подозреваемым по двум статьям — мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег. Речь идёт о хищении 1,3 миллиарда рублей при госзакупках. Источники газеты в силовых структурах связывают задержание Покушалова с нарушениями, выявленными Федеральной антимонопольной службой. Ведомство обнаружило признаки картельного сговора между поставщиками клиники, в результате которого был получен незаконный доход в размере более шести миллиардов рублей. Меру пресечения Покушалову изберут 22 февраля.

В НМИЦ (также известен как клиника имени академика Мешалкина) Евгений Покушалов курировал научно-экспериментальную работу. Глава клиники Александр Караськов подчеркнул, что Покушалов занимался наукой и был далёк от сферы финансов.

В 2018 году Покушалов стал финалистом конкурса «Лидеры России». В начале февраля 2018 года он присутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным и общался с ним. В 2016 году Покушалов стал лауреатом государственной премии. Ранее он защитил докторскую диссертацию и стал членом-корреспондентом Российской академии наук.